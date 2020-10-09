Кличко дал положительный ответ на просьбу "Динамо" пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов. Футбол

Домашние поединки киевлян пройдут с заполненными трибунами.

Кличко дал положительный ответ на просьбу "Динамо" пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов
Фото: isport.ua

Лига чемпионов возвращается в Киев, но самое главное - на трибуны возвращаются болельщики, которые смогут поддержать "Динамо" в поединках с европейскими грандами и воочию увидеть главных звезд мирового футбола.

Как известно, УЕФА принял решение, что на матчах группового этапа ЛЧ и Лиги Европы допускается присутствие зрителей на трибунах в ограниченном количестве. Окончательное решение принимается в соответствии с нормами, установленными местными властями с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

В связи с этим "Динамо" в лице президента клуба Игоря Суркиса обратилось к Киевскому городскому голове Виталию Кличко с просьбой рассмотреть возможность проведения матчей ЛЧ в присутствии зрителей и получило положительное решение, сообщает пресс-служба киевского клуба.

При этом подчеркивается, что руководством и соответствующими службами "Динамо" будут выполнены все требования специального медицинского протокола Минздрава Украины, УАФ и УЕФА с целью сохранения здоровья и безопасности зрителей. Матчи будут проводиться со строгим соблюдением карантинных ограничений.

Во вторник, 20 октября, на НСК "Олимпийский" состоится стартовый матч киевского "Динамо" в групповом раунде ЛЧ-2020/2021. В этот день в 19:55 "бело-синие" примут туринский "Ювентус".

Продажа билетов на этот матч началась сегодня в 11:00. Билеты можно будет приобрести исключительно онлайн на сайте Esport.in.ua.

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