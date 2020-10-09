Шестеро роSSийских тяжелоатлетов дисквалифицированы за допинг

Ранее по той же причине были отстранены трое роSSийских тяжелоатлетов.

Пресс-служба Международной федерации тяжёлой атлетики (IWF) сообщила о дисквалификации шестерых роSSийских тяжелоатлетов.

Причиной такого решения стали данные, полученные из Московской антидопинговой лаборатории.

Бронзовый призер лондонской Олимпиады-2012 Руслан Албегов, чемпионка мира 2013 года Тима Туриева, призер чемпионата Европы-2019 Егор Климонов и двукратная вице-чемпионка Европы Юлия Коновалова дисквалифицированы на 4 года. Срок их наказания завершится в 2021 году.

Двукратный серебряный призер чемпионата Европы Максим Шейко дисквалифицирован на 6 лет - до 9 декабря 2023 года.

Срок дисквалификации двукратного серебряного призера чемпионатов мира Дмитрия Лапикова составляет 8 лет - до 2 августа 2026-го. Это уже не первое наказание для него. Ранее он был лишен бронзовой медали Олимпиады-2008 в Пекине.

Ранее сообщалось, что трое роSSийских тяжелоатлетов отстранены от участия во всех турнирах за допинг.

Расследование относительно их продолжается.