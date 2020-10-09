Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBО International

Украинец за 7 раундов разобрался со своим соперником.

Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBО International
Денис Беринчик
Фото: isport.ua

Украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) уверенно победил Виорела Симиона (22-3, 9 KO) из Румынии в главном бою вечера бокса K2 Promotions и защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

Поединок состоялся накануне в селе Лесники Киевской области.

Уже к четвертому раунду вырисовалось очевидное преимущество украинца. Стоял вопрос - когда Денис "упустит" своего соперника окончательно.

Побывав несколько раз в нокдауне, Симион решил не выходить на восьмой раунд - победа техническим нокаутом Беринчика.

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