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2020-10-09
Беринчик нокаутом защитил титул чемпиона WBО International
Украинец за 7 раундов разобрался со своим соперником.
Денис Беринчик
Фото: isport.ua
Украинский боксер Денис Беринчик (13-0, 7 КО) уверенно победил Виорела Симиона (22-3, 9 KO) из Румынии в главном бою вечера бокса K2 Promotions и защитил титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
Поединок состоялся накануне в селе Лесники Киевской области.
Уже к четвертому раунду вырисовалось очевидное преимущество украинца. Стоял вопрос - когда Денис "упустит" своего соперника окончательно.
Побывав несколько раз в нокдауне, Симион решил не выходить на восьмой раунд - победа техническим нокаутом Беринчика.