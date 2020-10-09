Трех роSSийских тяжелоатлетов отстранили от участия во всех турнирах из-за допинга

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова, а также его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко, сообщает sport.rambler.ru.



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