Трех роSSийских тяжелоатлетов отстранили от участия во всех турнирах из-за допинга

Среди них - призер европейского первенства.

Трех роSSийских тяжелоатлетов отстранили от участия во всех турнирах из-за допинга
Фелікс Халібеков
Фото: suleiman-stalskiy.ru

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова, а также его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко, сообщает sport.rambler.ru.

Такое решение принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории.

Продолжается расследование.

Отстранение спортсменов отсчитывается от 7 октября.

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