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2020-10-09
Трех роSSийских тяжелоатлетов отстранили от участия во всех турнирах из-за допинга
Среди них - призер европейского первенства.
Фелікс Халібеков
Фото: suleiman-stalskiy.ru
Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований серебряного и бронзового призера чемпионатов Европы россиянина Феликса Халибекова, а также его соотечественников Арсена Бораганова и Алексея Емельяненко, сообщает sport.rambler.ru.
Такое решение принято на основании данных московской антидопинговой лаборатории.
Продолжается расследование.
Отстранение спортсменов отсчитывается от 7 октября.