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2020-10-09
Общее количество игроков Шахтера, заболевших коронавирусом, составило 9 человек. Футбол
Плюс 9 сотрудников клуба.
Фото: twitter.com/fcshakhtar
Пресс-служба "Шахтера" сообщила, что сразу 9 футболистов команды и 9 сотрудников клуба заразились коронавирусом.
Это стало известно после дополнительных тестов, проведенных сегодня.
Фамилии клуб не называет.
Футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам.
У большинства инфицированных болезнь протекает бессимптомно, у некоторых - в легкой форме.
После 5-го тура УПЛ стало известно о болезни вратаря "Шахтера" Андрея Пятова и хавбека Тараса Степаненко. Команда пошла на самоизоляцию и провела два внеочередных раунда тестов.