Законодательство Испании позволяет Месси перейти в "Манчестер Сити" бесплатно уже зимой

Руку к этому процессу прикладывает и руководство "блаугранас".

Законодательство Испании позволяет Месси перейти в "Манчестер Сити" бесплатно уже зимой
"Барселона"
Фото: EFE

Капитан "Барселоны" Лионель Месси может досрочно покинуть каталонский клуб и оказаться в Англии уже зимой. И все благодаря испанскому законодательству, сообщает Marca.

Дело в том, что из-за финансовых проблем, вызванных пандемией COVID-19, руководство "блаугранас" инициировало секвестр клубного бюджета, и, в частности, проведение с футболистами переговоров о сокращении их зарплат.

Если работодатель примет такое решение в одностороннем порядке, то по местному законодательству игроки смогут уже в январе разорвать контракты. Месси может воспользоваться этим пунктом, чтобы перейти в "Манчестер Сити".

Напомним, что 33-летний форвард хотел покинуть "Барселону" в летнее трансферное окно. Однако представители Месси так и не смогли договориться с клубом об этом. В связи с этим Лео объявил, что останется в Барселоне до окончания действия действующего контракта, то есть - до следующего лета.

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