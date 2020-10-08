Повторные тесты двух вратарей сборной Украины на COVID-19 перед матчем с Францией дали отрицательный результат. Футбол

Андрей Лунин и Юрий Панькив пропустили товарищеский матч в Сен-Дени.

Повторные тесты двух вратарей сборной Украины на COVID-19 перед матчем с Францией дали отрицательный результат
Андрій Лунін
Фото: .ua-football.com

Вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали повторные тесты на COVID-19 перед товарищеским матчем с Францией.

По информации издания sportarena.com, которое ссылается на пресс-атташе Андрея Шевченко Николая Василькова, оба теста дали негативный результат.

Напомним, что в понедельник Лунин и Панькив сдали позитивные тесты на коронавирус, из-за чего не были включены в заявку на игру с французами. В связи с этим в состав попал 45-летний Александр Шовковский, завершивший карьеру футболиста в 2016 году.

Отмечается, что другие игроки сборной Украины также получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Следующий поединок украинцы проведут 10 октября в рамках

Лиги наций против Германии, а 13-го - против Испании.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"
В Харькове во время забега умер участник международного марафонаВ Харькове во время забега умер участник международного марафона
Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФАВыход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Два игрока "Шахтера" отправились в свои сборные, несмотря на карантин в командеДва игрока "Шахтера" отправились в свои сборные, несмотря на карантин в команде
Министерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавирусаМинистерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Игрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". ФутболИгрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". Футбол
Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7. ФутболСборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7. Футбол
45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией
"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. Футбол"Реал" впервые за 40 лет не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно. Футбол
Топ-фаворит Джиро д\'Италия-2020 сошел из-за перелома тазовой кости в результате паденияТоп-фаворит Джиро д\'Италия-2020 сошел из-за перелома тазовой кости в результате падения
В клубе Украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса. ФутболВ клубе Украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса. Футбол
В "Ливерпуле" еще один футболист заразился коронавирусомВ "Ливерпуле" еще один футболист заразился коронавирусом
Еще у двух вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус: матч с Францией под угрозойЕще у двух вратарей сборной Украины обнаружили коронавирус: матч с Францией под угрозой
Сегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. ФутболСегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. Футбол
Шевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавирусаШевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавируса
Последние новости
Подгружаем последние новости