Повторные тесты двух вратарей сборной Украины на COVID-19 перед матчем с Францией дали отрицательный результат. Футбол

Андрей Лунин и Юрий Панькив пропустили товарищеский матч в Сен-Дени.

Вратари сборной Украины Андрей Лунин и Юрий Панькив сдали повторные тесты на COVID-19 перед товарищеским матчем с Францией.

По информации издания sportarena.com, которое ссылается на пресс-атташе Андрея Шевченко Николая Василькова, оба теста дали негативный результат.

Напомним, что в понедельник Лунин и Панькив сдали позитивные тесты на коронавирус, из-за чего не были включены в заявку на игру с французами. В связи с этим в состав попал 45-летний Александр Шовковский, завершивший карьеру футболиста в 2016 году.

Отмечается, что другие игроки сборной Украины также получили отрицательные результаты тестов на COVID-19.

Следующий поединок украинцы проведут 10 октября в рамках