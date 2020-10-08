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2020-10-08
Игрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". Футбол
Трансфер Тудора Белуце состоялся.
Тудор Белуце
Фото: ФК "Динамо"
"Динамо" снова объявило о подписании полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце, сообщает пресс-служба киевлян.
Как сообщается, 21-летний игрок будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.
Румынский футболист будет выступать под 6-м номером.
Напомним, "Динамо" уже объявляло о трансфере Белуце, однако чуть позже удалило новость об этом.