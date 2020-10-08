Игрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". Футбол

"Динамо" снова объявило о подписании полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце, сообщает пресс-служба киевлян.

Как сообщается, 21-летний игрок будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Румынский футболист будет выступать под 6-м номером.

Напомним, "Динамо" уже объявляло о трансфере Белуце, однако чуть позже удалило новость об этом.