Игрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо". Футбол

Трансфер Тудора Белуце состоялся.

Игрок "Брайтона" все же стал игроком "Динамо"
Тудор Белуце
Фото: ФК "Динамо"

"Динамо" снова объявило о подписании полузащитника "Брайтона" Тудора Белуце, сообщает пресс-служба киевлян.

Как сообщается, 21-летний игрок будет выступать на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2020/21.

Румынский футболист будет выступать под 6-м номером.

Напомним, "Динамо" уже объявляло о трансфере Белуце, однако чуть позже удалило новость об этом.

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