На "Ролан Гаррос" стали известны пары полуфиналистов у мужчин

Жребий ведет Джоковича и Надаля в суперфинал.

На "Ролан Гаррос" стали известны пары полуфиналистов у мужчин
Фото: www.oncourtadvantage.com

Накануне на "Ролан Гаррос"были сыграны заключительные четвертьфинальные поединки в мужском одиночном разряде.

Лидер мирового рейтинга

Новак Джокович одержал волевую победу над испанцем Пабло Карреньо-Бусто - 4:6, 6:2, 6:3, 6:4.

В свою очередь грек Стефан Циципас уверенно переиграл россиянина Андрея Рублева - 7: 5, 6: 2, 6: 3.

Серб и грек составят пару полуфиналистов.

Вторую пару составят аргентинец Диего Шварцман и испанец Рафаэль Надаль. Первый в тяжелом 5-сетовом поединке одолел Доминика Тима - 7:6 (7-1), 5:7, 6:7 (6-8), 7:6 (7-5), 6:2. Второй - Янника Синнера - 7:6 (7-4), 6:4, 6:1.

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