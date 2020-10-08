Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7. Футбол

Это самое крупное поражение в истории украинской сборной.

Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7
Фото: football24.ua

Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории. В товарищеском матче со сборной Франции украинские футболисты сыграли со счетом 1:7.

Игра состоялась на поле стадиона "Стад-де-Франс" в городе Сен-Дени вечером 7 октября.

Первый тайм закончился со счетом 4:0. Первый гол в ворота украинцев французы забили на 9-й минуте: Эдуардо Камавинга ударом через себя отправил мяч в ворота.

Удвоил счет на 24-й минуте Оливье Жиру. Через 10 минут Жиру оформил дубль.

На 39-й минуте был зафиксирован автогол: в ворота сборной Украины мяч прилетел от Виталия Миколенко.

Единственный гол Украины в этом матче забил на 52-й минуте Виктор Цыганков, который вышел на замену. Еще три мяча в ворота украинской сборной - на счету французов Корентина Толиссо, Килиана Мбаппе и Антуана Гризмана.

Товарищеский матч с чемпионами пропустили 14 игроков сборной Украины. В частности, не играли Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Лунин и Андрей Паньков, у которых обнаружили коронавирус.

Предыдущий антирекорд украинской сборной насчитывал 4 пропущенных мяча. Четыре гола украинцам забивали сборные Испании, Хорватии, Чехии, Словакии, Франции, Румынии и Германии.

Ранее сообщалось, что 45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией.

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