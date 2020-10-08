Сборная Украины разгромно проиграла Франции в товарищеском матче - 1:7. Футбол
Это самое крупное поражение в истории украинской сборной.
Сборная Украины потерпела самое крупное поражение в истории. В товарищеском матче со сборной Франции украинские футболисты сыграли со счетом 1:7.
Игра состоялась на поле стадиона "Стад-де-Франс" в городе Сен-Дени вечером 7 октября.
Первый тайм закончился со счетом 4:0. Первый гол в ворота украинцев французы забили на 9-й минуте: Эдуардо Камавинга ударом через себя отправил мяч в ворота.
Удвоил счет на 24-й минуте Оливье Жиру. Через 10 минут Жиру оформил дубль.
На 39-й минуте был зафиксирован автогол: в ворота сборной Украины мяч прилетел от Виталия Миколенко.
Единственный гол Украины в этом матче забил на 52-й минуте Виктор Цыганков, который вышел на замену. Еще три мяча в ворота украинской сборной - на счету французов Корентина Толиссо, Килиана Мбаппе и Антуана Гризмана.
Товарищеский матч с чемпионами пропустили 14 игроков сборной Украины. В частности, не играли Андрей Пятов, Тарас Степаненко, Андрей Лунин и Андрей Паньков, у которых обнаружили коронавирус.
Предыдущий антирекорд украинской сборной насчитывал 4 пропущенных мяча. Четыре гола украинцам забивали сборные Испании, Хорватии, Чехии, Словакии, Франции, Румынии и Германии.
Ранее сообщалось, что 45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией.