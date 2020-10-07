45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией

Шовковский завершил профессиональную карьеру в декабре 2016-го.

45-летнего Шовковского включили в заявку сборной Украины на матч с Францией
Фото: Сергей Нужненко

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский заявлен как вратарь на товарищеский матч против Франции. 45-летний вратарь завершил профессиональную карьеру в декабре 2016-го.

Регламент УЕФА позволяет вносить в заявку игроков, которые не имеют профессиональных контрактов, но имеют паспорт страны, которую представляют в матче, сообщает Трибуна.

Тренерский штаб сообщает, что не рассматривает Шовковского как обязательного участника спарринга. Он может сыграть, если единственный здоровый вратарь Георгий Бущан сдаст положительный тест на ковид или получит травму в матче. Результаты тестов будут около 16:00.

Начало матча - в 22:10.

Напомним, два игрока "Шахтера" отправились в свои сборные, несмотря на карантин в команде.

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