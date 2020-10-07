Топ-фаворит Джиро д\'Италия-2020 сошел из-за перелома тазовой кости в результате падения

Team Ineos потеряла Герейнта Томаса.

Топ-фаворит Джиро д'Италия-2020 сошел из-за перелома тазовой кости в результате падения
Герейнт Томас
Фото: twitter.com/giroditalia

На старте третьего этапа Джиро д'Италия-2020 года, который проходил на улицах сицилийского города Энна, произошел неприятный эпизод.

Лидер команды Ineos Герейнт Томас упал. Причиной стала емкость с тоником гонщика команды Bahrain Mclaren (за нее выступает украинец Марк Падун), попавшая под колеса.

Валлиец, впрочем, закончил этап, проиграв более 12 минут.

Перед стартом четвертого этапа ув гонщика Ineos обнаружили небольшой перелом тазовой кости, и он должен был сойти с Джиро-2020.

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— Salvatore Bertuccio (@salxber) October 5, 2020

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— Salvatore Bertuccio (@salxber) October 5, 2020

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