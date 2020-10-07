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2020-10-07
В клубе Украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса. Футбол
"Александрия" пошла на самоизоляцию.
Фото: fco.com.ua
Медицинская служба ФК “Александрия” получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые игроки сдали после матча с "Олимпиком".
Тесты нескольких футболистов оказались положительными, сообщает пресс-служба клуба.
Сейчас ФК «Александрия» принимает все необходимые меры. Команда в полном составе ушла на самоизоляцию.
Тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего будут определены дальнейшие действия.