В клубе Украинской Премьер-лиги вспышка коронавируса. Футбол

"Александрия" пошла на самоизоляцию.

Фото: fco.com.ua

Медицинская служба ФК “Александрия” получила результаты ПЦР-тестов на COVID-19, которые игроки сдали после матча с "Олимпиком".

Тесты нескольких футболистов оказались положительными, сообщает пресс-служба клуба.

Сейчас ФК «Александрия» принимает все необходимые меры. Команда в полном составе ушла на самоизоляцию.

Тренеры и сотрудники клуба в экстренном порядке пройдут дополнительное тестирование, после чего будут определены дальнейшие действия.

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