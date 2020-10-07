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2020-10-07
В "Ливерпуле" еще один футболист заразился коронавирусом
Чемпион Англии стоит на пороге эпидемии.
Джердан Шакірі
Фото: football.ch
Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба сборной Швейцарии.
Шакири прошел тест по прибытии в расположение национальной команды. После получения положительного результата Джердана отправили на карантин.
Уже завтра сборная Швейцарии сыграет товарищеский матч с Хорватией, а 10 и 13 октября ее ждут поединки Лиги наций против Испании и Германии соответственно.
Напомним, швейцарцы являются соперником сборной Украины по группе Лиги наций.
Добавим, что это третий случай заболевания коронавирусом среди игроков "Ливерпуля". Ранее на карантин из-за COVID-19 отправились хавбек Тьяго Алькантара и форвард Садио Мане.