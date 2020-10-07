В "Ливерпуле" еще один футболист заразился коронавирусом

Полузащитник "Ливерпуля" Джердан Шакири сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба сборной Швейцарии.

Шакири прошел тест по прибытии в расположение национальной команды. После получения положительного результата Джердана отправили на карантин.

Уже завтра сборная Швейцарии сыграет товарищеский матч с Хорватией, а 10 и 13 октября ее ждут поединки Лиги наций против Испании и Германии соответственно.

Напомним, швейцарцы являются соперником сборной Украины по группе Лиги наций.

Добавим, что это третий случай заболевания коронавирусом среди игроков "Ливерпуля". Ранее на карантин из-за COVID-19 отправились хавбек Тьяго Алькантара и форвард Садио Мане.