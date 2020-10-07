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2020-10-07
"Динамо" успело подписать бразильского форварда
Мирча Луческу идет проторенной дорогой.
Клейтон
Фото: Eurosport
"Динамо" заявило на сезон форварда из Бразилии Клейтона и Силвейра да Силву или просто Клейтона, информирует пресс-служба киевлян.
Об этом свидетельствует также заявка киевлян на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.
В новой команде 24-летний бразилец будет выступать под номером 27.
Клейтон был на просмотре в "Динамо" еще с лета.
Ранее Клейтоон защищал цвета "Коринтианса", "Атлетико" Минейро, "Байи" и "Васко да Гамы".