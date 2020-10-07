"Динамо" успело подписать бразильского форварда

Мирча Луческу идет проторенной дорогой.

"Динамо" успело подписать бразильского форварда
Клейтон
Фото: Eurosport

"Динамо" заявило на сезон форварда из Бразилии Клейтона и Силвейра да Силву или просто Клейтона, информирует пресс-служба киевлян.

Об этом свидетельствует также заявка киевлян на официальном сайте Украинской Премьер-лиги.

В новой команде 24-летний бразилец будет выступать под номером 27.

Клейтон был на просмотре в "Динамо" еще с лета.

Ранее Клейтоон защищал цвета "Коринтианса", "Атлетико" Минейро, "Байи" и "Васко да Гамы".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"
В Харькове во время забега умер участник международного марафонаВ Харькове во время забега умер участник международного марафона
Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФАВыход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Министерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавирусаМинистерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавируса
Шевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавирусаШевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
"Шахтер" отдал нигерийского форварда в аренду в турецкий клуб"Шахтер" отдал нигерийского форварда в аренду в турецкий клуб
Головний тренер "Наполі" відмовився від частини зарплати заради покупки форвардаГоловний тренер "Наполі" відмовився від частини зарплати заради покупки форварда
"Рома" начала переговоры по трансферу форварда сборной Украины"Рома" начала переговоры по трансферу форварда сборной Украины
"Барселона" до конца сезона потеряла из-за травмы еще одного форварда"Барселона" до конца сезона потеряла из-за травмы еще одного форварда
Лондонский "Арсенал" хочет подписать защитника сборной Украины до 1-го февраля, - агент. ФутболЛондонский "Арсенал" хочет подписать защитника сборной Украины до 1-го февраля, - агент. Футбол
Форварда "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА. ФутболФорварда "Динамо" и сборной Украины подозревают в нарушении антидопинговых правил УЕФА. Футбол
В финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. ФутболВ финале бразильского Кубке игрок исполнил один из нелепейших послематчевых пенальти в истории. Футбол
"Ювентус" собирается бесплатно подписать экс-игрока "Шахтера""Ювентус" собирается бесплатно подписать экс-игрока "Шахтера"
"Бешикташ" отказался от идеи подписать Коноплянку, - турецкие СМИ"Бешикташ" отказался от идеи подписать Коноплянку, - турецкие СМИ
Итальянские клубы претендуют на 17-летнего форварда "Динамо". ФутболИтальянские клубы претендуют на 17-летнего форварда "Динамо". Футбол
Последние новости
Подгружаем последние новости