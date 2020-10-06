Два украинца сыграли в финале покерного турнира с призовым фондом 10 млн долларов
Денис Чуфарин и Андрей Любовецкий вошли в топ-6.
В крупнейшем мировом покерруме PokerStars завершился ежегодный чемпионат мира по онлайновому покеру (WCOOP), в котором приняли участие 1977 участников, сообщает sport.ua.
Всего было разыграно $99,78 млн призовых.
В последние дни чемпионата все внимание было приковано к партии со вступительным взносом $5,2 тыс. и призовым фондом $10 млн.
В финальную восьмерку, боровшуюся за чемпионский титул, вошли двое украинских покеристов.
На 6 месте турнир покинул директор школы "Напокер" Денис Чуфарин с $ 276 тыс. призовых, что является лучшим результатом в его карьере.
Вслед за Чуфариним из турнира вылетел его соотечественник Андрей Любовецкий, который входит в состав сборной Украины по спортивному покеру. Отметим, что украинская команда дважды становилась чемпионом мира в этой дисциплине.
Любовецкий также оформил крупнейшие призовые в карьере - за 5 место ему досталось $387,3 тыс.