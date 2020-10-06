Из-за мамы украинки Лопатецкой на корты "Ролан Гарроса" вызвали саперов с собаками

На территории спорткомплекса обнаружили ничейную сумку.

Накануне на Roland Garros произошел неприятный казус из-за мамы украинской теннисистки Дарьи Лопатецкой Анны Филоненко, сообщает xsport.ua.

Во время матча первого круга юниорского турнира между Лопатецкой и Брендой Фрухвиртовой (6:1, 7:6 (7-3) из Чехии на территории спорткомплекса обнаружили ничейную сумку, лежавшую неподалеку корта №11.

Организаторы Roland Garros вызвали саперов с собаками, которые не обнаружили в ней взрывоопасных веществ.

Позже стало известно, что сумку оставила как раз Филоненко. Журналисты пытались выяснить у нее, были ли у нее проблемы с местной полицией, на что она не смогла ответить, поскольку не владеет английским языком.

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