Сегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. Футбол

10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций-2020/2021 между национальными командами Украины и Германии. А уже 13 октября на той же арене и в том же турнире сборная Украины встретится с национальной командой Испании (начало обоих поединков - в 21.45).

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) анонсировала старт продажи билетов на эти поединки.

Продажа билетов стартует 6 октября и будет происходить исключительно online на сайте ticketsbox.com.

Болельщики могут приобрести билеты отдельно на матч Украина - Германия и отдельно на матч Украина - Испания . Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн.

Условия продажи следующие:

один человек может приобрести не более четырех билетов;

для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты

после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;

болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;

приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;

билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов:

паспорт гражданина Украины или другой страны;

заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;

водительское удостоверение;

именную банковскую карточку с фотографией;

другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Вход на стадион будет открыт за 2 часа до начала матчей.

Учитывая текущую ситуацию и важность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, организатор оставляет за собой право корректировать процедуру реализации билетов, учитывая объективные обстоятельства.

Также обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе.

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