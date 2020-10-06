Сегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. Футбол

Поединки Лиги наций пройдут 10 и 13 октября.

Сегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании
НСК "Олімпійський"
Фото: УАФ

10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций-2020/2021 между национальными командами Украины и Германии. А уже 13 октября на той же арене и в том же турнире сборная Украины встретится с национальной командой Испании (начало обоих поединков - в 21.45).

Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) анонсировала старт продажи билетов на эти поединки.

Продажа билетов стартует 6 октября и будет происходить исключительно online на сайте ticketsbox.com.

Болельщики могут приобрести билеты отдельно на матч Украина - Германия и отдельно на матч Украина - Испания. Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн.

Условия продажи следующие:

  • один человек может приобрести не более четырех билетов;
  • для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты
  • после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;
  • болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;
  • приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;
  • билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.

Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины или другой страны;
  • заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;
  • водительское удостоверение;
  • именную банковскую карточку с фотографией;
  • другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».

Вход на стадион будет открыт за 2 часа до начала матчей.

Учитывая текущую ситуацию и важность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, организатор оставляет за собой право корректировать процедуру реализации билетов, учитывая объективные обстоятельства.

Также обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе.

Необходимо:

  • соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;
  • находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
  • мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
  • проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен)
  • не трогать другие места, кроме того, которое указано в билете;
  • избегать рукопожатий;
  • избегать контакта «лицом к лицу» с другими зрителями при перемещении к своему месту и с него;
  • есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
  • следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мер;
  • соблюдать порядок очереди на стадионе.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"РоSSийскую теннисистку подозревают в участии в договорном матче на "Ролан Гаррос"
В Харькове во время забега умер участник международного марафонаВ Харькове во время забега умер участник международного марафона
Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбеКоронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе
Выход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФАВыход «Динамо» в групповой этап Лиги Чемпионов помог Украине обойти Турцию и Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
Министерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавирусаМинистерство здравоохранения Италии призывает остановить Серию А из-за коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Шевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавирусаШевченко лишился 12 футболистов, которые не будут участвовать в матчах сборной Украины из-за травм и коронавируса
В Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителейВ Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителей
Президент "Динамо" пообещал болельщикам, что домашние матчи Лиги Чемпионов пройдут со зрителями на трибунахПрезидент "Динамо" пообещал болельщикам, что домашние матчи Лиги Чемпионов пройдут со зрителями на трибунах
Футбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в КиевеФутбольным фанатам разрешили присутствовать на матчах в Киеве
Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбеКоронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе
Павелко подтвердил, что международные матчи в Украине пройдут со зрителями на трибунах. ФутболПавелко подтвердил, что международные матчи в Украине пройдут со зрителями на трибунах. Футбол
"Динамо" отказалось проводить матчи с болельщиками на трибунах. Футбол"Динамо" отказалось проводить матчи с болельщиками на трибунах. Футбол
"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника. Футбол"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника. Футбол
УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном КарабахеУЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Накануне важнейшего для "Динамо" матча против "Гента" ультрас высказались о ЛуческуНакануне важнейшего для "Динамо" матча против "Гента" ультрас высказались о Луческу
Последние новости
Подгружаем последние новости