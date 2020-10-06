Сегодня стартует продажа билетов на матчи сборной Украины против Германии и Испании. Футбол
Поединки Лиги наций пройдут 10 и 13 октября.
10 октября в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится матч Лиги наций-2020/2021 между национальными командами Украины и Германии. А уже 13 октября на той же арене и в том же турнире сборная Украины встретится с национальной командой Испании (начало обоих поединков - в 21.45).
Пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ) анонсировала старт продажи билетов на эти поединки.
Продажа билетов стартует 6 октября и будет происходить исключительно online на сайте ticketsbox.com.
Болельщики могут приобрести билеты отдельно на матч Украина - Германия и отдельно на матч Украина - Испания. Стоимость билетов - от 150 до 1000 грн.
Условия продажи следующие:
- один человек может приобрести не более четырех билетов;
- для приобретения билетов необходимо предоставить согласие на ознакомление с правилами приобретения и использования билетов и ввести: ФИО, серию и номер паспорта, номер мобильного телефона, электронный адрес, дату рождения и место проживания всех лиц, на которых приобретаются билеты
- после осуществления процедуры оплаты на электронный адрес заказчика поступят все именные электронные билеты для каждого человека в отдельности;
- болельщик покупает билет на определенный сектор, ряд, место;
- приобретенные билеты обмену и возврату не подлежат;
- билеты исключительно электронные, бумажные печататься не будут.
Билеты на матчи именные. Поэтому для входа на стадион при себе обязательно нужно иметь один из следующих документов:
- паспорт гражданина Украины или другой страны;
- заграничный паспорт гражданина Украины или другой страны;
- водительское удостоверение;
- именную банковскую карточку с фотографией;
- другой документ, удостоверяющий личность в соответствии с ЗУ "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус».
Вход на стадион будет открыт за 2 часа до начала матчей.
Учитывая текущую ситуацию и важность соблюдения всех санитарно-эпидемиологических норм, организатор оставляет за собой право корректировать процедуру реализации билетов, учитывая объективные обстоятельства.
Также обращаем ваше внимание на необходимость соблюдения особых условий доступа и пребывания на стадионе.
Необходимо:
- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м;
- находясь на периметре стадиона, все время носить маску, прикрывая нос и рот;
- мыть и дезинфицировать руки при каждой возможности;
- проверять температуру тела при входе на стадион (если температура окажется выше 37.2, вход на стадион будет запрещен)
- не трогать другие места, кроме того, которое указано в билете;
- избегать рукопожатий;
- избегать контакта «лицом к лицу» с другими зрителями при перемещении к своему месту и с него;
- есть и пить, находясь исключительно на своем месте;
- следовать всем инструкциям стюардов и офицеров относительно санитарных и гигиенических мер;
- соблюдать порядок очереди на стадионе.