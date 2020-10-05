В Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителей
В мероприятие вмешалось правительство.
Организаторы Гран-При Турции сообщили, что будут вынуждены провести этап Формулы-1 в этом году без зрителей, сообщает RaceFans.
Ранее они отчитались о продаже более 40 тыс. билетов.
Отмечается, что решение принято правительством Турции в связи с переоценкой ситуации с коронавирусом в стране. Ранее в официальных отчетах не учитывались бессимптомные случаи заболевания.
Напомним, Гран-При Турции пройдет в середине ноября. Последний раз "Королевские гонки" приезжали на "Истанбул Парк" в 2011 году.
Организаторами чемпионата мира было решено включить этот этап в текущий календарь из-за мировой эпидемиологической обстановки.
Примечательно, что стоимость билетов на турецкий этап начиналась от $ 4. Промоутеры не планировали что-то заработать, а хотели максимально заполнить трибуны в разрешенных условиях.