В Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителей

В мероприятие вмешалось правительство.

В Формуле-1 на Гран-При Турции было продано более 40 тыс. билетов, но этап пройдет без зрителей
Фото: racefans.net

Организаторы Гран-При Турции сообщили, что будут вынуждены провести этап Формулы-1 в этом году без зрителей, сообщает RaceFans.

Ранее они отчитались о продаже более 40 тыс. билетов.

Отмечается, что решение принято правительством Турции в связи с переоценкой ситуации с коронавирусом в стране. Ранее в официальных отчетах не учитывались бессимптомные случаи заболевания.

Напомним, Гран-При Турции пройдет в середине ноября. Последний раз "Королевские гонки" приезжали на "Истанбул Парк" в 2011 году.

Организаторами чемпионата мира было решено включить этот этап в текущий календарь из-за мировой эпидемиологической обстановки.

Примечательно, что стоимость билетов на турецкий этап начиналась от $ 4. Промоутеры не планировали что-то заработать, а хотели максимально заполнить трибуны в разрешенных условиях.

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