В Харькове во время забега умер участник международного марафона

Евгению Колерову было 34 года.

В Харькове во время забега умер участник международного марафона
Євген Колеров
Фото: facebook

Участник марафона Avantazh Kharkiv International Marathon Евгений Колеров потерял сознание на дистанции и умер, сообщается на facebook марафона.

Колеров участвовал в забеге на 21,1 км. Во время прохождения дистанции он потерял сознание. Один из организаторов пытался оказать помощь марафонцу.

Спортсмен был доставлен в больницу, но там у него остановилось сердце.

Колерову было 34 года.

Харьковский марафон состоялся 3-4 октября.

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