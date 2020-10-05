Президент "Динамо" пообещал болельщикам, что домашние матчи Лиги Чемпионов пройдут со зрителями на трибунах

Игорь Суркис категоричен.

Президент "Динамо" пообещал болельщикам, что домашние матчи Лиги Чемпионов пройдут со зрителями на трибунах
Ігор Суркіс
Фото: Динамо

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с пропуском болельщиков на домашние матчи "бело-синих" в Лиге Чемпионов.

Клуб с сегодняшнего дня готовится заниматься продажей билетов.

При этом Суркис уверен, что провокаций в адрес румынского тренера киевлян Мирчи Луческу со стороны ультрас "Динамо" не будет.

"Болельщики будут на матчах сборной и на матчах Лиги Чемпионов. Если не будет никаких запретов властей, мы ждем наших болельщиков и с понедельника с удовольствием займемся продажей билетов в том количестве, которое позволяет УЕФА. Мы играем для зрителей, а не для пустого стадиона. Поэтому болельщик нам необходим", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо"".

"Я не политик и не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, он должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100% и вывел ее в ЛЧ. Настоящий болельщик будет поддерживать свою команду и желать ей только успеха и удачи. А те, кто хотят проводить акции, - для этого есть Майдан", - отметил владелец клуба.

Ранее УАФ утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина.

Также возвращение болельщиков на трибуны анонсировал и УЕФА.

"Динамо" стартует в ЛЧ 20 октября домашним матчем против "Ювентуса".

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