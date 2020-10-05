Президент "Динамо" пообещал болельщикам, что домашние матчи Лиги Чемпионов пройдут со зрителями на трибунах

Президент "Динамо" Игорь Суркис прокомментировал ситуацию с пропуском болельщиков на домашние матчи "бело-синих" в Лиге Чемпионов.

Клуб с сегодняшнего дня готовится заниматься продажей билетов.

При этом Суркис уверен, что провокаций в адрес румынского тренера киевлян Мирчи Луческу со стороны ультрас "Динамо" не будет.

"Болельщики будут на матчах сборной и на матчах Лиги Чемпионов. Если не будет никаких запретов властей, мы ждем наших болельщиков и с понедельника с удовольствием займемся продажей билетов в том количестве, которое позволяет УЕФА . Мы играем для зрителей, а не для пустого стадиона. Поэтому болельщик нам необходим", - цитирует Суркиса пресс-служба "Динамо"".

"Я не политик и не боюсь никаких акций. Если болельщик настоящий, он должен принять то, что произошло. Луческу за короткий период изменил команду на 100% и вывел ее в ЛЧ. Настоящий болельщик будет поддерживать свою команду и желать ей только успеха и удачи. А те, кто хотят проводить акции, - для этого есть Майдан", - отметил владелец клуба.

Ранее УАФ утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина.

Также возвращение болельщиков на трибуны анонсировал и УЕФА .

"Динамо" стартует в ЛЧ 20 октября домашним матчем против "Ювентуса".