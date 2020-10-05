Легионер "Динамо" попрощался с командой

Фран Соль возвращается на родину.

Фран Соль
Фото: Динамо
Фран Соль

Форвард киевского "Динамо" Фран Соль в следующем сезоне будет выступать за "Тенерифе" на правах аренды, сообщает официальный сайт "бело-синих".

Нападающий в своем Instagram опубликовал немногословный пост, в котором попрощался с украинским клубом.

"Спасибо, "Динамо". Я желаю вам всего самого лучшего в этом сезоне", - написал испанский нападающий.

Напомним, Соль перешел в "Динамо" в начале 2019 года из "Виллема II". За это время он провел за столичный клуб 24 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.

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