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2020-10-05
Легионер "Динамо" попрощался с командой
Фран Соль возвращается на родину.
Фото: Динамо
Фран Соль
Форвард киевского "Динамо" Фран Соль в следующем сезоне будет выступать за "Тенерифе" на правах аренды, сообщает официальный сайт "бело-синих".
Нападающий в своем Instagram опубликовал немногословный пост, в котором попрощался с украинским клубом.
"Спасибо, "Динамо". Я желаю вам всего самого лучшего в этом сезоне", - написал испанский нападающий.
Напомним, Соль перешел в "Динамо" в начале 2019 года из "Виллема II". За это время он провел за столичный клуб 24 матча, в которых отметился четырьмя голами и двумя ассистами.