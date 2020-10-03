Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе

Турнир в Одессе отменен.

Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе
Фото: Facebook

Чемпионат Украины по греко-римской борьбе, который должен был состояться в Одессе в начале октября, отменен из-за коронавируса, сообщает xsport.ua.

Пока неизвестно, где и когда состоятся главные национальные соревнования "классиков".

Отметим, что турнир является отбором на предстоящий чемпионат мира-2020.

Ранее United World Wrestling объявила об отмене чемпионата мира U-23. А вот судьба взрослого и юниорского чемпионата мира, запланированных в Белграде на середину декабря, пока не определена.

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