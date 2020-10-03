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2020-10-03
Коронавирус повлиял на проведение чемпионата Украины по греко-римской борьбе
Турнир в Одессе отменен.
Фото: Facebook
Чемпионат Украины по греко-римской борьбе, который должен был состояться в Одессе в начале октября, отменен из-за коронавируса, сообщает xsport.ua.
Пока неизвестно, где и когда состоятся главные национальные соревнования "классиков".
Отметим, что турнир является отбором на предстоящий чемпионат мира-2020.
Ранее United World Wrestling объявила об отмене чемпионата мира U-23. А вот судьба взрослого и юниорского чемпионата мира, запланированных в Белграде на середину декабря, пока не определена.