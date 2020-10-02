Павелко подтвердил, что международные матчи в Украине пройдут со зрителями на трибунах. Футбол

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что исполком УЕФА позволил фанатам посещать матчи еврокубков и сборных.

"Болельщики возвращаются на трибуны в международных поединках. Игры сборной Украины против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители", - написал функционер в Facebook.

"Также со зрителями будут проходить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА . Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе", - отметил функционер.

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет против Германии. Поединок состоится 10 октября на НСК "Олимпийский". А уже через три дня подопечные Андрея Шевченко постараются вернуть долг сборной Испании .