Павелко подтвердил, что международные матчи в Украине пройдут со зрителями на трибунах. Футбол

В октябре сборную Украины ждут грозные соперники.

Павелко подтвердил, что международные матчи в Украине пройдут со зрителями на трибунах
Андрій Павелко
Фото: УАФ

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что исполком УЕФА позволил фанатам посещать матчи еврокубков и сборных.

"Болельщики возвращаются на трибуны в международных поединках. Игры сборной Украины против Германии и Испании на НСК "Олимпийский", как и другие матчи Лиги наций, смогут посетить зрители", - написал функционер в Facebook.

"Также со зрителями будут проходить матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы. Соответствующее решение приняли сегодня вместе с коллегами из исполкома УЕФА. Разрешается реализация до 30% билетов от общего количества мест на стадионе", - отметил функционер.

Напомним, что следующий матч сборная Украины проведет против Германии. Поединок состоится 10 октября на НСК "Олимпийский". А уже через три дня подопечные Андрея Шевченко постараются вернуть долг сборной Испании.

Кроме того, в конце октября Киев примет один из матчей первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

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