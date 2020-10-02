"Хонда" покидает Формулу-1

Это произойдет через год.

"Хонда" покидает Формулу-1
Фото: f1news.ru

Японская автомобильная компания "Хонда" в конце сезона 2021 года оставит Формулу-1, сообщает Инстаграм Формулы-1.

В нынешнем чемпионате "Хонда" поставляет силовые установки двум командам - "Ред Булл" и "Альфа Таури". Японцы вернулись в Формулу-1 в 2015 году после длительного отсутствия. Тогда первой клиентской командой "Хонда" стал "Макларен".

Комментируя принятое решение, в Honda отметили, что "сейчас автомобильная промышленность переживает период больших преобразований, которые происходят раз в сто лет. В Honda решили стремиться к достижению углеродистой нейтральности к концу 2050 года. Эта цель будет достигнута в рамках экологических инициатив Honda, которые являются для компании одним из главных приоритетов в качестве производителя средств передвижения.

Для достижения цели Honda необходимо направить корпоративные ресурсы на исследования и разработку силовых установок будущего и технологий, включая производство автомобилей с топливными элементами и электромобилей, которые лягут в основу безуглеродной среды.

Знания, полученные в Формуле-1 в сферах сокращения расхода топлива и производства эффективных силовых установок, будут использованы для достижения углеродистой нейтральности. С этой целью Honda приняла решение завершить выступления в Формуле-1".

В текущем сезоне связанные с японцами команды дважды достигали первой строчки пьедестала - Гран-при 70-летия выиграл Макс Ферстаппен на "Ред Булл", а Гран-при Италии выиграл Пьер Гасли на "Альфа Таури".

В предыдущем чемпионате у них было три первых места.

Кроме автомобильных гонок "Хонда" представлена также в MotoGP, сотрудничая с испанской командой Repsol Montesa team.

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