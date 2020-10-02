Ребров прокомментировал попадание его "Ференцвароша" в одну группу с "Динамо" в Лиге чемпионов

Украинский специалист уверяет, что его команде не страшен никакой соперник.

Ребров прокомментировал попадание его "Ференцвароша" в одну группу с "Динамо" в Лиге чемпионов
Сергій Ребров
Фото: facebook.com/fradi.hu

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров прокомментировал жеребьевку группового раунда Лиги чемпионов, в результате которого венгерскому клубу достались в соперники "Ювентус", "Барселона" и киевское "Динамо", которое он ранее возглавлял.

"Могу сказать, что какие бы команды не прошли - мы будем выходить и играть. Конечно, лучше бы не попадать на "Динамо". Но будем бороться, будем так же готовиться, как к "Барселоне" или "Ювентусу", - цитирует Реброва Sport24.

"Будет ли "Ференцварошу" сложно в такой группе? Да, конечно. Вы посмотрите на команды, которые собраны в ЛЧ. Здесь слабых клубов нет вообще, поэтому с любым соперником "Ференцвашору" будет сложно. Но мы будем бороться и доказывать", - уверен украинский специалист.

Напомним, что "Ференцварош" вышел в основную сетку ЛЧ впервые за 25 лет. В плей-офф-квалификации команда по сумме двух поединков прошла "Мольде" (3:3, 0:0).

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