"Динамо" отказалось проводить матчи с болельщиками на трибунах. Футбол
Киевляне имели такую возможность.
Ближайшие домашние матчи "Динамо" пройдут без зрителей, информирует официальный сайт киевлян.
"ФК Динамо (Киев)" глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали самых высоких вершин.
Однако реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей", - говорится в заявлении.
"Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до стабилизации эпидемситуации.
Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения ситуации в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион", - уточняется в коммюнике.
Накануне Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина.
Согласно протоколу, в зеленой и желтой карантинных зонах на матчах один человек должен занимать пять квадратных метров площади стадиона. В оранжевой и красной зонах на матчах могут находиться не более 220 человек - максимальное число для матчей при пустых трибунах.
Киев находится в оранжевой зоне.
В октябре "Динамо" на своем поле сыграет с "Зарей" (4 октября) и "Александрией" (24 октября).