"Динамо" отказалось проводить матчи с болельщиками на трибунах. Футбол

Киевляне имели такую возможность.

"Динамо" отказалось проводить матчи с болельщиками на трибунах
Фото: fcdynamo.kiev.ua

Ближайшие домашние матчи "Динамо" пройдут без зрителей, информирует официальный сайт киевлян.

"ФК Динамо (Киев)" глубоко уважает своих болельщиков, считая их неотъемлемой частью успехов команды. Именно благодаря невероятной поддержке трибун и бешеным эмоциям мы вместе с вами достигали самых высоких вершин.

Однако реалии жизни заставляют нас адекватно реагировать на новые неожиданные вызовы. В том числе и на такие, как пандемия коронавируса. Ведь именно COVID-19 привел к тому, что футбольные матчи в целом и, в частности, в Киеве проходят без зрителей", - говорится в заявлении.

"Такое решение, учитывая сложную эпидемиологическую ситуацию, было принято техногенной комиссией КГГА. Согласно этому документу, проведение футбольных матчей в Киеве в присутствии зрителей запрещается до стабилизации эпидемситуации.

Именно поэтому, несмотря на острую потребность команды получить наконец заряд положительной синергии своего 12-го игрока, клуб, тем не менее, не может нарушить букву закона. Поэтому мы вместе с вами вынуждены ждать улучшения ситуации в городе и получения официального разрешения от столичных властей на возвращение болельщиков на стадион", - уточняется в коммюнике.

Накануне Украинская ассоциация футбола (УАФ) утвердила протокол для проведения матчей в условиях карантина.

Согласно протоколу, в зеленой и желтой карантинных зонах на матчах один человек должен занимать пять квадратных метров площади стадиона. В оранжевой и красной зонах на матчах могут находиться не более 220 человек - максимальное число для матчей при пустых трибунах.

Киев находится в оранжевой зоне.

В октябре "Динамо" на своем поле сыграет с "Зарей" (4 октября) и "Александрией" (24 октября).

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