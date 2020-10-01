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2020-10-01
Леброн Джеймс установил выдающийся рекорд века в НБА
"Лос-Анджелес Лейкерс" выиграл стартовый матч финала.
Леброн Джеймс (праворуч)
Фото: EPAUPG
На стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Уорлд оф Спортс Арена" в Реюньоне состоялся первый матч финала НБА, в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" убедительно победил "Майами Хит" - 116:98.
Форвард "Лос-Анджелес" Леброн Джеймс набрал 25 очков, 13 подборов и 9 передач.
Таким образом, Леброн провел 22-ю игру в финале НБА с 25+ очками и 10+ подборами, обогнав еще одну легенду НБА - Шакила О'Нила. У Джеймса лучший показатель в XXI веке по количеству игр с подобной статистической линией.
До рекорда НБА, установленного Элджином Бэйлором в 1970 году, Джеймсу осталось провести еще одну игру с такой статистикой.