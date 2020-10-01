Леброн Джеймс установил выдающийся рекорд века в НБА

На стадионе "И-Эс-Пи-Эн Вайд Уорлд оф Спортс Арена" в Реюньоне состоялся первый матч финала НБА , в котором "Лос-Анджелес Лейкерс" убедительно победил "Майами Хит" - 116:98.

Форвард "Лос-Анджелес" Леброн Джеймс набрал 25 очков, 13 подборов и 9 передач.

Таким образом, Леброн провел 22-ю игру в финале НБА с 25+ очками и 10+ подборами, обогнав еще одну легенду НБА - Шакила О'Нила. У Джеймса лучший показатель в XXI веке по количеству игр с подобной статистической линией.