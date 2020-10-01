Ярмоленко признан лучшим игроком раунда Кубка Английской лиги

"Вест Хэм" вышел в 1/8 финала.

Ярмоленко признан лучшим игроком раунда Кубка Английской лиги
Андрій Ярмоленко
Фото: efl.com

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил приз лучшего игрока раунда 1/16 финала Кубка Английской лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Напомним, в матче против "Халл Сити" (5:1) украинский легионер "хаммерз" сделал дубль и два шикарных ассиста.

В следующем раунде Кубка Лиги "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном" на выезде.

Встреча состоится сегодня, начало - в 21:45 по киевскому времени.

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