Ярмоленко признан лучшим игроком раунда Кубка Английской лиги

Вингер "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил приз лучшего игрока раунда 1/16 финала Кубка Английской лиги, сообщается на официальном сайте турнира.

Напомним, в матче против "Халл Сити" (5:1) украинский легионер "хаммерз" сделал дубль и два шикарных ассиста.

В следующем раунде Кубка Лиги "Вест Хэм" сыграет с "Эвертоном" на выезде.

Встреча состоится сегодня, начало - в 21:45 по киевскому времени.