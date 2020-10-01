УЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе

"Арарат" сыграет свой поединок на Кипре.

УЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе

УЕФА принял решение перенести матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Араратом-Арменией" и "Црвеной Звездой" на Кипр, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение связано с обострением военного конфликта в Нагорном Карабахе, из-за чего в стране ввели военное положение.

Матч состоится завтра на стадионе ГСП в Никосии. Начало матча - в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что изначально поединок должен был пройти в Ереване.

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