УЕФА перенес поединок Лиги Европы из-за военного конфликта в Нагорном Карабахе

УЕФА принял решение перенести матч раунда плей-офф Лиги Европы между "Араратом-Арменией" и "Црвеной Звездой" на Кипр, сообщает официальный сайт организации.

Такое решение связано с обострением военного конфликта в Нагорном Карабахе, из-за чего в стране ввели военное положение.

Матч состоится завтра на стадионе ГСП в Никосии. Начало матча - в 20:00 по киевскому времени.

Отметим, что изначально поединок должен был пройти в Ереване.