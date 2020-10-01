"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника. Футбол

Рубен Диаш перебрался в Англию.

"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника
Рубен Діаш
Фото: slbenfica.pt

Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит карьеру в "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба португальского клуба.

"Горожане" приобрели 23-летнего футболиста за 68 млн евро, плюс предусмотрены 3,6 млн в качестве бонусов.

Отметим, что частью сделки стал защитник МС Николас Отаменди, чей трансфер оценивается в 15 млн евро.

Добавим, что одной из главных трансферных целей "Манчестер Сити" этим летом считался другой защитник - Калиду Кулибали.

Однако руководство "МанСити" и "Наполи" не удалось договориться относительно сенегальца.

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