"Манчестер Сити" за 72 млн евро осуществил трансфер защитника. Футбол

Защитник лиссабонской "Бенфики" Рубен Диаш продолжит карьеру в "Манчестер Сити", сообщает пресс-служба португальского клуба.

"Горожане" приобрели 23-летнего футболиста за 68 млн евро, плюс предусмотрены 3,6 млн в качестве бонусов.

Отметим, что частью сделки стал защитник МС Николас Отаменди, чей трансфер оценивается в 15 млн евро.

Добавим, что одной из главных трансферных целей "Манчестер Сити" этим летом считался другой защитник - Калиду Кулибали.

Однако руководство "МанСити" и "Наполи" не удалось договориться относительно сенегальца.