Луческу установил рекорд Лиги Чемпионов

Мирча - самый старший тренер в истории турнира.

Луческу установил рекорд Лиги Чемпионов
Мірча Луческу
Фото: ФК "Динамо"

Накануне "Динамо", обыграв в ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов бельгийский "Гент" (3:0), сумело пробиться в групповой этап этого турнира.

Попутно наставник киевлян Мирча Луческу установил удивительный рекорд ЛЧ.

Румынский специалист станет самым старшим тренером в истории самого престижного клубного турнира. Луческу вывел "Динамо" в основную часть турнира в возрасте 75 лет и 63 дней.

Предыдущим рекордсменом был экс-наставник "Баварии" Юпп Хайнкес. Он руководил командой в возрасте 72 лет и 356 дней.

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