УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе

Поединки Лиги наций уже через 2 недели.

УЕФА не планирует переносить матчи Армении и Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе
Фото: uefa.com

УЕФА пока не планирует переносить домашние матчи Лиги наций с участием сборных Армении и Азербайджана, сообщает "Спорт-Экспресс" со ссылкой на пресс-службу организации.

При этом отмечается, что УЕФА внимательно следит за развитием конфликта в Нагорном Карабахе.

Сборная Армении 11 октября в Ереване на стадионе "Республиканский" в матче Лиги наций в дивизионе C должна принять Грузию.

В свою очередь, сборной Азербайджана 13 октября предстоит сыграть с Кипром на "Олимпийском" стадионе в Баку.

В Армении в связи с обострением конфликта объявлены военное положение и всеобщая мобилизация. В ряде регионов Азербайджана также введено военное положение, в стране объявлен комендантский час и частичная мобилизация.

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