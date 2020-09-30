Накануне важнейшего для "Динамо" матча против "Гента" ультрас высказались о Луческу

Мира не будет.

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Накануне важнейшего для "Динамо" на данный момент матча в сезоне - ответного поединка плей-офф квалификации Лиги чемпионов против "Гента", ультрас киевского клуба напомнили о себе и о своем отношении к главному тренеру команды Мирче Луческу.

На странице WBC Ультрас "Динамо" в Facebook появилась новая запись, где болельщики подчеркнули свое недовольство румынским специалистом.

"Хотим еще раз подчеркнуть, что независимо от каких-либо результатов, мы никогда не изменим свое отношение к персоне Мирчи Луческу", - говорит пост в соцсетях, дополненный фотографией граффити "Динамо без Луческу".

Фото: facebook.com/wbc.kyiv

Напомним, начало сегодняшнего матча с "Гентом" - в 22:00.