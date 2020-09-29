Состоялся финальный матч Кубка Стэнли

"Тампа-Бэй Лайтнинг" во второй раз в истории выиграли Кубок Стэнли.

Через 16 лет "Тампа-Бэй Лайтнинг" второй раз в своей клубной истории выиграла Кубок Стэнли.

В решающем шестом матче серии против "Даллас Старс" "Молнии" победили благодаря голам Брейди Пойнта и Блейка Коулмана в первом и втором периодах соответственно - 2:0.

Счет в серии стал 4:2.

Добавим, что MVP плей-офф признан защитник "Тампы" Виктор Хедман.

Лучшим бомбардиром плей-офф стал также игрок "Тампы" Никита Кучеров из 34 (7+27) пунктов.

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