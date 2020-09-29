С этой недели матчи Украинской Премьер-лиги в Киеве будут проходить со зрителями

Исполнительный директор Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий сообщил, что на этой неделе матчи в Киеве могут пройти со зрителями.

"Официально Киев перешел в желтую зону с понедельника, 28 сентября. На матчи 4-го тура УПЛ, которые проходили в столице, желтая зона еще не распространялась. Соответственно, теперь клубы, которые будут проводить свои домашние матчи в желтой зоне, смогут прислать нам письмо, в котором сообщат о том, что планируют играть со зрителями", - цитирует Дикого Tribuna.com

"Премьер-лига работает в соответствии с теми документами, которые действуют на сегодняшний день - это временный протокол МЗ и протокол, разработанный УАФ и УПЛ.

Эти документы предусматривают проведение матчей со зрителями в зеленой и желтой зонах при заполняемости стадионов на 25 процентов, при соблюдении всех необходимых норм - социальной дистанции, средств индивидуальной защиты.

В рамках 5-го тура в Киеве состоятся два матча - "Олимпик" сыграет с "Александрией", а "Динамо" примет "Зарю". По состоянию на 28 сентября мы еще не получали официальных обращений на проведение матчей со зрителями в Киеве ", - отметил функционер.

Напомним, сегодня "Динамо" примет "Гент" во 2-м матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Начало поединка - в 22:00.