Игрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо". Футбол

Роман Яремчук не хочет лететь в Киев.

Игрок сборной Украины отказался лететь на матч Лиги Чемпионов против "Динамо"
Роман Яремчук
Фото: ФК "Гент"

Конфронтация между украинцем Романом Яремчуком и руководством "Гента" продолжается.

Как стало известно Het Nieuwsblad, футболист восстановился от повреждения, полученного в первом поединке против "Динамо", но не собирается лететь в Киев на матч плей-офф Лиги Чемпионов.

Игрок сборной Украины рассчитывает осуществить трансфер в более статусный клуб и не хочет рисковать здоровьем.

Позиция Яремчука вызвала недоумение у руководства "Гента".

Отметим, что бельгийский клуб и без того испытывает кадровые проблемы. Так, под вопросом участие Свена Кумса, Георгия Чакветадзе и Вадиса Одиджа-Офоэ, а еще один украинец, Роман Безус, пропустит матч из-за дисквалификации.

Добавим, что между Романом и руководством "Гента" существует определенный конфликт интересов - игрок хочет сменить клуб прямо сейчас, потому что команда в его глазах совершенно деградирует.

Напомним, в первом матче киевляне выиграли - 2:1.

Ответный матч состоится завтра. Начало поединка - в 22:00.

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