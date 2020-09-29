В Формуле-2 гонка была завершена досрочно из-за страшной аварии
Пожар уничтожил болид.
Во время проведения этапа в РоSSии на трассе "Сочи Автодром" вторая гонка Формулы-2 была прервана красными флагами после инцидента, участниками которого стали Лука Гьотто и Джек Эйткен.
Пилоты вели острую борьбу на повороте "Омега", в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него влетел.
При этом болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.
Учитывая сильное разрушение отбойников, было принято решение гонку не возобновлять.
This crash ended the Sprint Race prematurely ?— Formula 2 (@FIA_F2)
Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident
#RussianGP?? #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf September 27, 2020
Huge F2 crash - Luca Ghiotto out of car fortunately:— Adam Cooper (@adamcooperF1)
pic.twitter.com/EUhZsJ9hjH September 27, 2020