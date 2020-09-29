В Формуле-2 гонка была завершена досрочно из-за страшной аварии

Во время проведения этапа в РоSSии на трассе "Сочи Автодром" вторая гонка Формулы-2 была прервана красными флагами после инцидента, участниками которого стали Лука Гьотто и Джек Эйткен.

Пилоты вели острую борьбу на повороте "Омега", в какой-то момент Джека немного сорвало с траектории и он отправил Гьотто в отбойник, но и сам в него влетел.

При этом болид итальянца загорелся. Спортсмен успел покинуть машину, не получив травм.

Учитывая сильное разрушение отбойников, было принято решение гонку не возобновлять.

This crash ended the Sprint Race prematurely ?



Thankfully both Jack Aitken and Luca Ghiotto walked away from the incident #RussianGP ?? #F2 pic.twitter.com/qPexWLQjaf — Formula 2 (@FIA_F2) September 27, 2020