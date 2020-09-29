"Динамо" провело юбилейный "сухой" матч в чемпионатах Украины

Поединок против "Мина" стал для киевлян 450-м без пропущенных мячей.

Фото: dynamo.kiev.ua

В 4-м туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" - 4:0.

Этот матч стал для киевской команды юбилейным, 450-м в чемпионате Украины без пропущенных голов, сообщает sport.ua.

Юбилейные "сухие" матчи "Динамо" в чемпионатах Украины.

  • 1-й 10.03.1992 "Нефтяник" 1:0 (д), голкипер Мартинкенас
  • 50-й 14.04.1995 "Карпаты" 3:0 (д) Ковтун
  • 100-й 05.09.1997 "Кривбасс" 1:0 (г) Кернозенко
  • 150-й 28.10.2000 "Мариуполь" 2:0 (д) Шовковский
  • 200-й 17.10.2003 "Мариуполь" 2:0 (д) Рева
  • 250-й 17.03.2007 "Заря" 4:0 (д) Шовковский
  • 300-й 09.05.2010 "Металлург" 3:0 (д) Бойко
  • 350-й 26.05.2013 "Металлург" (Запорожье) 3:0 (д) Шовковский
  • 400-й 09.04.2017 "Олимпик" 4:0 (д) Коваль
  • 450-й 26.09.2020 "Минай" 4:0 (г) Бущан

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