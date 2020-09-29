"Динамо" провело юбилейный "сухой" матч в чемпионатах Украины

Поединок против "Мина" стал для киевлян 450-м без пропущенных мячей.

Фото: dynamo.kiev.ua

В 4-м туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" - 4:0.

Этот матч стал для киевской команды юбилейным, 450-м в чемпионате Украины без пропущенных голов, сообщает sport.ua.

Юбилейные "сухие" матчи "Динамо" в чемпионатах Украины.