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2020-09-29
"Динамо" провело юбилейный "сухой" матч в чемпионатах Украины
Поединок против "Мина" стал для киевлян 450-м без пропущенных мячей.
Фото: dynamo.kiev.ua
В 4-м туре Украинской Премьер-лиги "Динамо" победило "Минай" - 4:0.
Этот матч стал для киевской команды юбилейным, 450-м в чемпионате Украины без пропущенных голов, сообщает sport.ua.
Юбилейные "сухие" матчи "Динамо" в чемпионатах Украины.
- 1-й 10.03.1992 "Нефтяник" 1:0 (д), голкипер Мартинкенас
- 50-й 14.04.1995 "Карпаты" 3:0 (д) Ковтун
- 100-й 05.09.1997 "Кривбасс" 1:0 (г) Кернозенко
- 150-й 28.10.2000 "Мариуполь" 2:0 (д) Шовковский
- 200-й 17.10.2003 "Мариуполь" 2:0 (д) Рева
- 250-й 17.03.2007 "Заря" 4:0 (д) Шовковский
- 300-й 09.05.2010 "Металлург" 3:0 (д) Бойко
- 350-й 26.05.2013 "Металлург" (Запорожье) 3:0 (д) Шовковский
- 400-й 09.04.2017 "Олимпик" 4:0 (д) Коваль
- 450-й 26.09.2020 "Минай" 4:0 (г) Бущан