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2020-09-28
Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги
Украинка была сильнейшей в Дохе.
Фото: @matthewquine
Марина Бех-Романчук
Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе, Катар.
В своей заключительной попытке Марина улетела на 6,91 метра, показав свой лучший результат в сезоне.
Добавим, что это второе ее "золото" на этапах Бриллиантовой лиги. До этого Бех-Романчук была первой на этапе в Стокгольме.
Примечательно, что соревнования в столице Катара были заключительными для Марины в сезоне.