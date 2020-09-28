Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинка была сильнейшей в Дохе.

Марина Бех-Романчук
Фото: @matthewquine
Марина Бех-Романчук

Украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук выиграла этап Бриллиантовой лиги в Дохе, Катар.

В своей заключительной попытке Марина улетела на 6,91 метра, показав свой лучший результат в сезоне.

Добавим, что это второе ее "золото" на этапах Бриллиантовой лиги. До этого Бех-Романчук была первой на этапе в Стокгольме.

Примечательно, что соревнования в столице Катара были заключительными для Марины в сезоне.

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