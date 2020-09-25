Деревянченко и Чарли провели дуэль взглядов перед чемпионским боем

Поединок состоится 26 сентября.

Деревянченко и Чарли провели дуэль взглядов перед чемпионским боем
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Претендент на титул чемпиона мира в среднем весе, украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) проведет титульный поединок против чемпиона WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО) 26 сентября.

Боксеры встретились на традиционной дуэли взглядов.

Стоит отметить, что из-за пандемии коронавируса она прошла с некоторыми изменениями - боксеры стояли на расстоянии друг от друга.

Напомним, предыдущий свой чемпионский поединок Деревянченко провел 6 октября 2019 года, когда по итогам 12 раундов проиграл бой казахстанцу Геннадию Головкину на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке.

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