Лучший украинский биатлонист заразился коронавирусом

Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный получил положительный тест на COVID-19.

Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.

"Моя поездка в Wiesbaden и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на #covid-19#. Поэтому вынужден быть на самоизоляции", - написал биатлонист.

Подручный отметил, что чувствует себя прекрасно, никаких симптомов нет.

Напомним, в апреле Кабмин разрешил спортсменам сборных тренироваться во время карантина.