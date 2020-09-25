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2020-09-25
Лучший украинский биатлонист заразился коронавирусом
Дмитрий Пидручный вынужден пропустить гонку City Biathlon в Германии.
Дмитрий Пидручный
Фото: Instagram
Украинский биатлонист, чемпион мира 2019 года в гонке преследования Дмитрий Пидручный получил положительный тест на COVID-19.
Об этом спортсмен сообщил в своем инстаграме.
"Моя поездка в Wiesbaden и участие в гонке City Biathlon отменяется! Сегодня получил положительный результат теста на #covid-19#. Поэтому вынужден быть на самоизоляции", - написал биатлонист.
Подручный отметил, что чувствует себя прекрасно, никаких симптомов нет.
Напомним, в апреле Кабмин разрешил спортсменам сборных тренироваться во время карантина.