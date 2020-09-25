Один из лидеров "Барселоны" переезжает в Мадрид

Луис Суарес закончил свои выступления за "блаугранас".

Один из лидеров "Барселоны" переезжает в Мадрид
Луїс Суарес
Фото: liverpoolecho.co.uk

Форвард "Барселоны" Луис Суарес перейдет в "Атлетико". Об этом сообщается на официальном сайте каталонцев и подтверждается на сайте мадридского клуба.

Уругвайцу осталось только пройти медицинский осмотр, чтобы считать трансфер завершенным, а также согласовать некоторые детали контракта.

Напомним, что Суарес перешел в "Барселону" в 2014 году, перейдя из "Ливерпуля".

С каталонцами он выиграл 13 титулов, забив за команду 198 голов.

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