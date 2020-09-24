Центральный матч тура АПЛ "Ливерпуль" - "Арсенал" начнут раньше из-за комендантского часа в Англии. Футбол

Оказывается, 15 минут играют большую роль в футбольной жизни Англии.

Центральный матч тура АПЛ "Ливерпуль" - "Арсенал" начнут раньше из-за комендантского часа в Англии
Фото: http://fapl.ru/

В рамках 3-го тура Английской Премтер-лиги матч двух лидеров сезона - "Ливерпуля" и "Арсенала" будет сыгран на 15 минут раньше запланированного срока.

Таким образом руководство АПЛ подстраивается под комендантский час в Англии, сообщает Daily Mail.

Сначала старт матча был запланирован на 20:15 по местному времени, но затем было принято решение о начале встречи в 20:00. Дело в том, что, по новым правилам, пабы и бары должны закрываться в 22:00. В связи с этим посетители заведений могли не досмотреть матч до конца. Фаны выразили недовольство такой перспективой, поэтому было решено пойти им навстречу.

Матч "Ливерпуль" - "Арсенал" состоится 28 сентября на "Энфилде".

Добавим, что в турнирной таблице лидируют 5 команд, которые набрали 100% -й результат. Кроме двух вышеупомянутых команд - это "Лестер", "Эвертон" и "Кристал Пэлас".

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