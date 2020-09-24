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2020-09-24
Соперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. Футбол
Франк де Бур будет возглавлять сборную Нидерландов.
Франк де Бур
Фото: eurosport.ru
Франк де Бур назначен новым главным тренером сборной Нидерландов - соперника сборной Украины по группе Евро-2020, сообщает официальный сайт Королевской Федерации футбола Нидерландов (KNVB).
Контракт с 50-летним наставником рассчитан до 2022 года.
На посту главного тренера "Оранье" экс-наставник "Аякса", "Интера" и "Кристал Пэлас", сменил Рональда Кумана, в августе перешедшего в "Барселону".
Последним местом работы де Бура был клуб MLS "Атланта Юнайтед".