Соперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера. Футбол

Франк де Бур будет возглавлять сборную Нидерландов.

Соперник сборной Украины по Евро-2020 назначил нового главного тренера
Франк де Бур
Фото: eurosport.ru

Франк де Бур назначен новым главным тренером сборной Нидерландов - соперника сборной Украины по группе Евро-2020, сообщает официальный сайт Королевской Федерации футбола Нидерландов (KNVB).

Контракт с 50-летним наставником рассчитан до 2022 года.

На посту главного тренера "Оранье" экс-наставник "Аякса", "Интера" и "Кристал Пэлас", сменил Рональда Кумана, в августе перешедшего в "Барселону".

Последним местом работы де Бура был клуб MLS "Атланта Юнайтед".

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