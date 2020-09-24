УЕФА объявил номинантов на премию тренера года УЕФА: в нем только немецкие специалисты. Футбол

Опередить Ганса-Дитера Флика будет проблематично.

УЕФА объявил номинантов на премию тренера года УЕФА: в нем только немецкие специалисты
Ганс-Дітер Флік
Фото: UEFA

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте объявил список номинантов на звание лучшего тренера года.

В шорт-листе претендентов оказались только немецкие тренеры: Ганс-Дитер Флик из "Баварии", Юрген Клопп из "Ливерпуля" и Юлиан Нагельсманн из РБ "Лейпциг". Такое случилось впервые.

В прошлом сезоне "Бавария" выиграла все, что было возможно: Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.

"Ливерпуль" в феерическом стиле стал чемпионом Английской Премьер-лиги, однако вылетел из ЛЧ на стадии 1/8 финала от "Атлетико".

В свою очередь СБ "Лейпциг" пробился в стадию полуфинала ЛЧ, где уступил ПСЖ.

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