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2020-09-23
В Украинской ассоциации футбола вспышка COVID-19: три первых вице-президента заразились
В августе переболел президент УАФ.
ФФУ
Фото: ffu.ua
Три первых вице-президента Украинской ассоциации футбола Олег Протасов, Алан Плиев и Вадим Костюченко заразились коронавирусом, сообщает Sport Arena.
Напомним, только в августе от COVID-19 вылечился президент организации Андрей Павелко.
Добавим, что в стартовавшем сезоне Favbet Лиги два матча уже были перенесены из-за вспышек инфекции COVID-19 в клубах. В частности, поединок второго тура с участием чемпиона страны - "Шахтера" против "Руха" будет сыгран сегодня в 19:00.