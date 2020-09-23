Новостей.COM ⇒
2020-09-23
УЕФА объявил номинантов на звание игрока года. Футбол
На этот раз без Месси и Роналду.
УЕФА
Фото: UEFA.com
Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (оба - "Бавария") вошли в шорт-лист номинантов на звание игрока года по версии УЕФА, сообщается на официальном сайте организации.
В голосовании принимали участие 80 тренеров клубов-участников групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов (по одному от каждой футбольной ассоциации-партнера УЕФА).
Почетную награду вручат 1 октября на жеребьевке группового раунда следующего розыгрыша ЛЧ.
Напомним, Левандовски и Нойер в составе "Баварии" оформили "требл", выиграв Бундеслигу, национальный Кубок и Лигу чемпионов.
В свою очередь, Де Брейне был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги.