УЕФА объявил номинантов на звание игрока года. Футбол

На этот раз без Месси и Роналду.

Кевин Де Брейне ("Манчестер Сити"), Роберт Левандовски и Мануэль Нойер (оба - "Бавария") вошли в шорт-лист номинантов на звание игрока года по версии УЕФА , сообщается на официальном сайте организации.

В голосовании принимали участие 80 тренеров клубов-участников групповых раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также 55 журналистов (по одному от каждой футбольной ассоциации-партнера УЕФА).

Почетную награду вручат 1 октября на жеребьевке группового раунда следующего розыгрыша ЛЧ.

Напомним, Левандовски и Нойер в составе "Баварии" оформили "требл", выиграв Бундеслигу, национальный Кубок и Лигу чемпионов.

В свою очередь, Де Брейне был признан лучшим игроком Английской Премьер-лиги.