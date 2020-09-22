Новостей.COM ⇒
2020-09-22
"Динамо" попрощалось с игроком, с которым только месяц назад подписало контракт. Футбол
Артем Кравец в поиске нового клуба.
Артем Кравець
Фото: facebook.com/fcdynamoua
Форвард "Динамо" Артем Кравец разорвал контракт с киевлянами, сообщает пресс-служба "бело-синих".
Примечательно, что 2-летний контракт с футболистом "Динамо" подписало только 20 августа.
Решение было принято после разговора 31-летнего Кравца с главным тренером Мирчей Луческу и президентом Игорем Суркисом.
При этом отмечается, что клуб пошел нападающему навстречу, чтобы он смог перейти в другую команду и получать больше игровой практики.
Напомним, что предыдущим клубом, за который выступал Кравец, был турецкий "Кайсериспор", цвета которого украинец защищал 2,5 года.