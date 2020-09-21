Паркурист установил рекорд Украины на Дарницком мосту в Киеве (фото)

Паркурист Александр Титаренко попал в Книгу рекордов Украины. Спортсмен совершил сальто длиною в 5,2 метра между движущимися грузовиками на Дарницком мосту Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения руководителя Национального реестра рекордов Ланы Ветровой на странице в Facebook.

“Первая попытка известного паркуриста состоялась еще в 2019 году на трассе возле Вышгорода под Киевом , но оказалась неудачной. Серьезная травма колена во время приземления на фуру, которая ехала на скорости, не позволила Саше сразу пойти на вторую попытку. И только в этом году его нереально крутое сальто между двумя платформами автовозов, которые двигались на скорости, было зафиксировано как рекорд Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен сумел осуществить рекорд и совершить сальто между грузовиками, которые находились находились на расстоянии 3,5 метра друг от друга.

Напомним, 7 сентября, депутат Киевского областного совета, известный украинский паралимпиец, спортсмен на коляске Олег Иваненко преодолел марафонную дистанцию в 42 км 195 м в Броварском районе на Киевщине.

Фото: страница Ланы Ветровой в Facebook