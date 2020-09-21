Паркурист установил рекорд Украины на Дарницком мосту в Киеве (фото)

Паркурист установил рекорд Украины на Дарницком мосту в Киеве (фото)

Паркурист Александр Титаренко попал в Книгу рекордов Украины. Спортсмен совершил сальто длиною в 5,2 метра между движущимися грузовиками на Дарницком мосту Киева.

Об этом KV стало известно из сообщения руководителя Национального реестра рекордов Ланы Ветровой на странице в Facebook.

“Первая попытка известного паркуриста состоялась еще в 2019 году на трассе возле Вышгорода под Киевом, но оказалась неудачной. Серьезная травма колена во время приземления на фуру, которая ехала на скорости, не позволила Саше сразу пойти на вторую попытку. И только в этом году его нереально крутое сальто между двумя платформами автовозов, которые двигались на скорости, было зафиксировано как рекорд Украины”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что спортсмен сумел осуществить рекорд  и совершить сальто между грузовиками, которые находились находились на расстоянии 3,5 метра друг от друга.

Напомним, 7 сентября, депутат Киевского областного совета, известный украинский паралимпиец, спортсмен на коляске Олег Иваненко преодолел марафонную дистанцию в 42 км 195 м в Броварском районе на Киевщине. 

Фото: страница Ланы Ветровой в Facebook

Паркурист установил рекорд Украины на Дарницком мосту в Киеве (фото)
Паркурист установил рекорд Украины на Дарницком мосту в Киеве (фото)

Оксана Олейникова, КиевВласть

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